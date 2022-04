In Kurve ins Schleudern geraten: Zwei Verletzte bei Unfall in Haiming

Haiming – Ein 19-jähriger Autolenker und seine Beifahrerin haben sich bei einem Unfall am Sonntagabend in Haiming verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren sie gegen 18 Uhr auf der Alten Bundesstraße unterwegs, als der Wagen in einer links-rechts Kurvenkombination ins Schleudern geriet. Schließlich prallte er gegen einen Stützpfeiler der Unterführung der Inntal Autobahn (A 12).