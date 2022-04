1:3-Halbfinal-Niederlage: Mit VCT ging die Post ab

Wien – Der VC Tirol musste sich gestern im ersten AVL-Halbfinale der Damenvolleyballerinnen Sokol/Post Wien 1:3 geschlagen geben. Die Innsbruckerinnen verloren zum Auftakt schnell mit 12:25 und 16:25. Erst im dritten Satz vermochten Anna-Lisa Nosko und Co. aufzudrehen, gingen mit sechs Punkten in Führung und sorgten mit 25:23 für den Anschluss. Doch Wien behielt in seiner Posthalle die besseren Nerven und stellte mit einem erneut klaren 25:12 auf 1:0 in der best-of-three-Serie um den Einzug ins Finale gegen Linz. Noch ist für den VCT aber nichts verloren: Am Freitag (Landessportcenter, 19 Uhr) steigt die zweite Partie, eine möglicherweise dritte dann am Samstag. (sab)