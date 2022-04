Mörder von britischem Abgeordnetem Amess schuldig gesprochen

London – Wegen des Mordes am britischen Parlamentsabgeordneten David Amess ist ein 26 Jahre alter Islamist verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in London sprach den Mann am Montag schuldig. Die Jury am Strafgerichtshof Old Bailey benötigte 18 Minuten für ihre Entscheidung, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Das Strafmaß soll am Mittwoch verkündet werden.