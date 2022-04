„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl trifft Monsignore Ernst Pohler

Breitenwang – „Kirche ist für mich nicht der Bischof und der Papst, die haben die Leitung, aber das ist nicht Kirche. Ich stelle mir immer wieder die Frage: Wie kommt die Botschaft des Evangeliums, wie kommt Gottes Liebe bei uns Menschen an?” Das sagt Monsignore Ernst Pohler in der neuen Folge von „LICHTblicke & Wegweiser”. Der 90-Jährige spricht mit Gastgeberin Marianne Hengl nicht nur über den Glauben, die Kirche und was sich in der Institution ändern soll. Der Außerferner Alt-Dekan berichtet auch von Ereignissen, die ihn in den 65 Jahren als Priester besonders geprägt haben.