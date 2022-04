Spielfilm über Otto Neururer: Tiroler Märtyrer in der Karwoche im TV zu sehen

Innsbruck, Dölsach – Der Tiroler Pfarrer Otto Neururer wurde am 30. Mai 1940 von den Nazis im KZ Buchenwald getötet, weil er seinen Glauben nicht aufgeben wollte. Am 24. November 1996 sprach ihn Papst Johannes Paul II selig. Morgen Dienstag ist Leben und Tod des katholischen Priesters und Märtyrers im Fernsehen zu sehen: ORF 2 zeigt den Spielfilm „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ um fünf Minuten nach Mitternacht.

Als Otto Neururer ist der Osttiroler Schauspieler Lucas Zolgar zu sehen. Er stammt aus Dölsach nahe Lienz und begann seine Laufbahn mit Theaterauftritten in seiner Heimat, später am Wiener Volkstheater. 2002 stand er mit Tobias Moretti im Andreas-Hofer-Film „Die Freiheit des Adlers“ vor der Kamera, 2003 in „Schwabenkinder“. Es folgten Filme wie „Der stille Berg“ oder „K2“ unter der Regie von Robert Dornhelm. Auch im Fernsehen trat der heute 37-Jährige auf, unter anderem in SOKO Donau, Aktenzeichen XY oder dem Bozen-Krimi „Am Abgrund“.