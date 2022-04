Chaos und Verwüstung durch Starkregen: Mindestens 20 Tote in Südafrika

Tausende Menschen in der Region KwaZulu-Natal versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.

Durban – Ungewöhnlich heftige Niederschläge haben in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal Chaos und Verwüstung verursacht. Obwohl das Ausmaß der Schäden noch weitgehend unbekannt ist, gingen Medien des Landes am Dienstag bereits von mindestens 20 Toten sowie zahlreichen Verletzten aus. Befürchtet wurden Sachschäden in Millionenhöhe. Das Militär wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Durban.