Orozco-Estrada tritt als Chefdirigent der Wiener Symphoniker zurück

Die Musikerinnen und Musiker der Orchesterversammlung hätten sich Ende März gemäß den Statuten gegen eine Vertragsverlängerung ausgesprochen, dieser Entscheidung seien Nast sowie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gefolgt. "Wir werden als Orchester nun in Ruhe überlegen, wie wir mit den geplanten Konzerten mit Andrés Orozco-Estrada umgehen", so Nast weiters.

Die von Orozco-Estrada angeführten Differenzen stellte der Symphoniker-Intendant indes in Abrede. "Da wir in den letzten Jahren konstruktiv mit vielen Dirigentinnen und Dirigenten zusammengearbeitet haben, werden die kommenden Konzerte - besonders 'Frühling in Wien' - wie geplant stattfinden. Ich bedauere sehr, dass Andrés Orozco-Estrada sein Orchester so kurz entschlossen verlässt."