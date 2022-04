„Alle Vögel sind da drin“: Erster Tiroler Brutvogelatlas soll Naturschutz stärken

"Vögel reagieren sehr sensibel auf Veränderungen in ihrem Lebensraum, weshalb es enorm wichtig ist zu wissen, wo sich die 180 verschiedenen Vogelarten – ob im Gebirge, in Berg- oder Auwäldern – aufhalten", führte die grüne Landeshauptmannstellvertreterin aus. Die in über neun Jahre erhobenen Daten sollen in den kommenden Jahren die wissenschaftliche Basis für naturschutzrelevante Planungen auf Gemeinde- und Landesebene bilden, betonte der Vorstand der Abteilung Umweltschutz, Kurt Kapeller.