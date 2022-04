Die Kartierung des Zwitscherns: Erster Tiroler Brutvogelatlas soll Naturschutz stärken

Innsbruck – Wer singt denn da? Wie viele zwitschern denn dort? Und wo im Land machen sie das auch noch? Antworten auf diese Fragen gibt der erste Tiroler Brutvogelatlas. Das gestern präsentierte, 640 Seiten starke und in einem Zeitraum von neun Jahren erarbeitete Buch wird aber nicht nur als Enzyklopädie für begeisterte Ornithologen dienen. Vielmehr soll es zur Grundlage für naturschutzrelevante Verfahren werden.

„Bis auf 3000 Meter Seehöhe haben wir kartiert“, sagt Reinhard Lentner, Projektleiter und Chef der Autoren- und Autorinnen-Gruppe. Tirol wurde dafür in verschiedene Raster unterteilt, was eine systematische Erhebung erst möglich machte. „Dort haben wir geschaut, welche Vögel vorkommen und in welcher Häufigkeit sie das tun. Eine solche Bestandsschätzung haben wir bisher nicht gehabt.“ Bis zu 2,9 Millionen Paare, Reviere und Hähne wurden gezählt, insgesamt umfasst der Atlas knapp 180 Arten. „140 davon brüten regelmäßig hier“, erklärt Lentner.