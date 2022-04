Radfahrerin und Fußgängerin stießen in Innsbruck zusammen

Innsbruck – Auf der Museumstraße in Innsbruck kam es am Dienstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin. Der 25-Jährige fuhr auf dem Radfahrstreifen in Richtung Osten, als die 84-Jährige die Straße zu Fuß überquerte. Die ältere Frau stürzte. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf.