Polit-Debatte über Tiwag-Parkplatz in Innsbruck

Innsbruck – Nach dem TT-Bericht über den Tiwag-Parkplatz in Innsbruck ist die politische Debatte darüber wie erwartet voll entbrannt. Der 5000 m² große Grund ist seit einiger Zeit das Objekt diverser Begierden und Pläne – jetzt will Innsbrucks Bürgermeister ein neues Nutzungskonzept vorlegen. Das beinhaltet eine Mischung aus Bebauung und Park.

Für FPÖ-Klubobfrau Andrea Dengg ist ganz klar, dass „das Land und die Tiwag in der Verantwortung stehen, dass der Platz in Wilten einer anderen Nutzung zugeführt wird“. So kostbare Plätze, die mitten in der Stadt liegen, können eine neue Art der „Aufenthaltsqualität für die Menschen der Umgebung bieten, sogar wenn vorsichtig neue Wohnungen errichtet werden“. Dengg sieht Bürgermeister Georg Willi in dieser Causa „säumig“. Erstaunt ist sie, dass es ein Konzept gibt, das „niemand kennt“.