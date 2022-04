Frühling zieht rosa Pinselstrich: Blutpflaumen blühen in Zams

Zams – Es ist derzeit wohl das meistfotografierte Motiv in Zams – und ein Hit in den sozialen Medien. Der Frühling sorgt wieder für ein einzigartiges Farbenspiel in der Oberländer Gemeinde, das viele die Smartphone-Kamera zücken lässt. Verantwortlich dafür ist die japanische Blutpflaume. Die Allee – rund 130 Bäume, die auf der alten Bahntrasse gepflanzt wurden – ist aufgeblüht und zieht sich wie ein rosa Wunder durch den Ort.