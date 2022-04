„Partygate“-Strafe für Johnson: Rücktrittsforderung und Rückendeckung

London – Wegen Geldstrafen in der „Partygate“-Affäre fordert die Opposition mit Nachdruck den Rücktritt von Premierminister Boris Johnson und Finanzminister Rishi Sunak. „Sie haben das Gesetz gebrochen. Sie waren unehrlich“, sagte Ed Davey, Chef der Liberaldemokraten, am Mittwoch der BBC. Das gerade in Krisenzeiten so wichtige Vertrauen in die Spitzenpolitiker sei verschwunden. Johnson ist der erste Premier, der im Amt gegen das Gesetz verstoßen hat. Dennoch stellten sich viele Kabinettsmitglieder sowie Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei hinter den Premier.