Luegbrücke auf Brennerautobahn nach Ostern nur einspurig befahrbar

Innsbruck – Die Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) ist ab dem 20. April für rund drei Wochen in Fahrtrichtung Innsbruck nur einspurig befahrbar. Der Grund sind "dringend notwendige Betonsanierungen an mehreren Stellen", teilte der Autobahnbetreiber Asfinag am Mittwoch mit. Für die Sanierungen komme ein sogenanntes Brückeninspektionsgerät zum Einsatz, das eine Einspurigkeit notwendig mache. In Fahrtrichtung Brenner bleiben während dieser Zeit zwei Spuren offen.