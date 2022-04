Kennt ihr die Bücherreihe mit den lustigen „Geschichten vom Franz“ von Christine Nöstlinger? Der kleine Franz ist nun auf der Leinwand zu sehen und zwar in dem Familienfilm „Geschichten vom Franz“, den ihr derzeit österreichweit in den Kinos anschauen könnt. Fotos: © 2022 NGF / Wild Bunch Germany

Der kleine Franz will ein richtig cooler Kerl werden. Franz Fröstl ist neun Jahre alt, geht in Wien in die Schule und er weiß: Leicht hat man es nicht als Kind.