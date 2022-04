Segelflieger aus Osttirol stürzte im Pustertal ab: Fluglehrer und Schüler tot

Welsberg – Beim Absturz eines Segelflugzeuges im Pustertal in Südtirol kamen am Dienstag zwei Personen ums Leben. Wie die Plattform stol.it berichtet, soll es sich dabei um einen 51-jährigen Fluglehrer und seinen 17-jährigen Schüler handeln, die von Nikolsdorf in Osttirol aus zu einem Rundflug unter anderem über Südtirol aufgebrochen waren.

Demnach stürzte der Segelflieger auf dem Rückflug nach Nikolsdorf aus unbekannter Ursache im Bereich des Lutterkopfes in Welsberg ab. Noch am Dienstag wurde eine großangelegte Suchaktion in die Wege geleitet. Örtliche Bergrettungsdienste, ein österreichischer Polizei-, ein italienischer Militär- und zwei Rettungshubschrauber waren beteiligt. Am Mittwoch in der Früh wurden die Leichen der zwei Flugzeuginsassen geborgen. Bei den Abgestürzten soll es sich um Deutsche handeln, die in Osttirol urlaubten. (TT.com)