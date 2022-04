Keine Bundesliga-Lizenz für Wacker, auch Austria und St. Pölten müssen zittern

Nun ist es offiziell: Der FC Wacker Innsbruck erhält in erster Instanz keine Lizenz für die neue Saison. Das gab die Bundesliga am Mittwoch bekannt. Die Tiroler konnten keine ausreichenden finanziellen Sicherheiten für die Spielzeit 2022/23 vorweisen.

🟢 Die nahe Zukunft: Zumindest die Sicherheitsfirma ließ sich am Dienstag auf ein weiteres Spiel ein – womit das Freitag-Match gegen den GAK (18.30 Uhr, Tivoli) gesichert wäre. Der Verein setzt indes alle Hebel in Bewegung: Kürzlich soll bei einem Wiener Millionär um 5,5 Millionen Euro Zwischenfinanzierung angesucht worden sein.

🟢 Das sagt der Verein: Präsident Radi via Aussendung: „Aufgrund des Zeitdrucks und der aktuellen finanziellen Herausforderungen war es für uns nicht möglich alle Unterlagen pünktlich einzureichen, um die Lizenz in erster Instanz zu erhalten. Dementsprechend sind wir über die Entscheidung der Bundesliga wenig überrascht. Trotzdem bleiben wir guter Dinge, dass wir binnen der Nachreichfrist (Anm. für die zweite Instanz) alle relevanten Aufgaben erledigen können und so am Ende die Lizenz erhalten.“