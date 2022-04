Quad stürzte in Elmen in Bachbett: Mann und Enkelin (3) schwer verletzt

Das Quad landete in einem Bachbett.

Elmen – Bei einem Unfall mit einem Quad sind am Mittwoch in Elmen ein Mann und sein Enkelkind schwer verletzt worden. Ein weiteres Kind wurde leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der 68-Jährige gegen 10.20 Uhr mit den beiden Enkelinnen (3 und 6 Jahre) auf einem Forstweg im Bereich Mühlboden. Vor einem Bachbett wollte der Mann das Quad wenden, geriet dabei jedoch über den Böschungsrand. Das Fahrzeug überschlug sich und stürzte in das Bachbett.