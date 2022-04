Infoabend mit Andreas Jäger in Landeck: Was tun gegen den Klimawandel

„Wir haben am Klima geschraubt, das ist mittlerweile gut verstanden. Die Aufgabe in den kommenden 20 Jahren ist es, die Schrauben wieder zurückzudrehen“, ist der Experte Andreas Jäger überzeugt. Der Meteorologe, Wissenschaftsjournalist und Buchautor, der auch Filmdokus über den Klimawandel produziert hat, ist am Mittwoch, 20. April, ab 19.30 Uhr in Landeck zu Gast. Titel seines Vortrages im Stadtsaal: „Unser Klimawandel – was wir dagegen tun können“. Der Eintritt ist frei, Veranstalter sind die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Landeck, Obst- und Gartenbauverein Grins, Katholisches Bildungswerk sowie der Verein Altwidum. (TT, hwe)