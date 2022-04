Blasmusikanten sind wieder raus aus Probelokalen

Am Ukraine-Krieg und an der Pandemie kamen auch die Musikfunktionäre sowie LR Toni Mattle und BH Markus Maaß nicht vorbei. „Wegen Corona liegt unsere letzte derartige Versammlung drei Jahre zurück“, zeigte Obmann Florian Geiger auf. Er sei froh, dass es in der Zeit der restriktiven Vorschriften und Lockdowns in keiner der 31 Musikkapellen eine Spaltung gegeben habe. Austritte von Impfgegnern unter den Musikanten hätten sich in Grenzen gehalten. Die Rahmenbedingungen, unter denen man sich im Probelokal getroffen habe, „waren schwierig genug. Zahlreiche Ausrückungen mussten wir absagen“, blickte der Obmann zurück. „Umso erfreulicher ist, dass wir demnächst mit den Frühjahrskonzerten wieder starten können.“ In den Kapellen mache sich eine ungewöhnliche Aufbruchsstimmung breit. Musik könne über Krisen hinweghelfen, ist Geiger überzeugt. „Musik eint“, hob auch Bezirkshauptmann Markus Maaß hervor. Der Musikbezirk stehe jedenfalls geschlossen da. „Wir sind friedliche Menschen“, stellte Maaß in seinem Hinweis auf den Ukraine-Krieg fest.