Doppelte Einsatzstunden für Rotes Kreuz Innsbruck im Jahr zwei der Pandemie

Innsbruck – 2021 hatte die Corona-Pandemie das Rote Kreuz Innsbruck (RKI) erneut fest im Griff. Das zeigt eine Einsatzbilanz der Rettungsorganisation. Auffallend dabei: Das zweite Pandemiejahr erforderte doppelt so viele Einsatzstunden wie das Jahr davor. Darüber hinaus lief der reguläre Rotkreuz-Betrieb mit all seinen Rettungs- und Sozialdiensten aber in vollem Umfang weiter.