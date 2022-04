65 Jahre und kein bisschen weise: Wiederholungstäterin in Innsbruck vor Gericht

Wenn langjährige Richterinnen etwas nervt, dann sind das Wiederholungstäter. Wie neulich am Landesgericht eine nun 24-fach Vorbestrafte, die im Prozess um Diebstahl und Nötigung vermitteln wollte, dass sie nicht so recht wisse, was sie tue. „Sie brauchen hier nicht auf die Tränendrüse drücken, wenn man so viele Vorstrafen hat, dann weiß man schon, um was es geht!“