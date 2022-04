Hanger will Förderungen klären: Absurde ÖVP-Anfrage zu Forum Alpbach

Wien – ÖVP-Mandatar Andreas Hanger hat eine parlamentarische Anfrage an alle Ministerien gestellt. „Förderungen für SPÖ-nahe sowie FPÖ-nahe Vereine“ interessieren ihn. Potenziell subventionierte Vereine führt er an, insgesamt 105, darunter das Forum Alpbach.

Hochrangige Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur treffen einander seit 1945 einmal jährlich – jeweils Ende August – in dieser Tiroler Gemeinde. Präsident der gemeinnützigen Stiftung ist seit 14. Mai 2020 der Bankenmanager Andreas Treichl; er war Finanzreferent der ÖVP. Vor ihm fungierte als Präsident der einstige ÖVP-Minister und EU-Kommissar Franz Fischler.

Warum ist auch angesichts dessen das Forum auf Hangers Liste? Dieser sagte, in der ZiB2 dazu befragt: „Der Trichter wurde sehr breit angelegt. Ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, per se einmal alle Vereine aufzulisten, die in Frage kommen könnten – abstrakte Relevanz –, die interessant sein könnten.“