62-Jährige vermisst: Große Suchaktion in St. Johann, Polizei bittet um Hinweise

St. Johann in Tirol – Rund 50 Einsatzkräfte samt Suchhunden und Drohnen haben am Mittwochabend in St. Johann nach einer 62-Jährigen gesucht, die als vermisst gemeldet wurde. Am Donnerstag wird die Suchaktion fortgesetzt, die Polizei bittet um Hinweise.

Am frühen Abend hatte die Tochter der 62-Jährigen die Frau als vermisst gemeldet: Sie sei am Abend mit einer Freundin verabredet, aber nicht erreichbar. Bereits am Vorabend sei sie telefonisch nicht erreichbar gewesen. Angehörige suchten daraufhin selbst nach der Frau und fanden ihr Auto am sogenannten Törfchen-Parkplatz beim „Römerhof“ in St. Johann, berichtet die Polizei. Laut den Angehörigen führt die Lieblingswanderroute der 62-Jährigen von dort aus Richtung Schleierwasserfall. Ihr Handy war außer Betrieb.