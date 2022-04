Vermisste 62-Jährige in St. Johann in Tirol tot aufgefunden

Feuerwehr, Bergrettung und Polizei beteiligten sich an der Suchaktion. © ZOOM.TIROL

St. Johann in Tirol – Eine 62-jährige Tirolerin, die Mittwochabend als vermisst gemeldet worden war, ist am Donnerstag tot aufgefunden worden. Angehörige hatten am Vortag das Auto der Frau im Bereich „Römerhof" in St. Johann in Tirol gefunden, wo sich laut Polizei auch eine ihrer beliebten Wanderrouten befand. Wie die Frau zu Tode kam und wo sie genau gefunden wurde, war bis dato unklar.

Am frühen Abend hatte die Tochter der 62-Jährigen die Frau als vermisst gemeldet: Sie sei am Abend mit einer Freundin verabredet, aber nicht erreichbar gewesen. Bereits am Vorabend sei sie telefonisch nicht erreichbar gewesen. Ihr Handy war außer Betrieb. Angehörige suchten daraufhin selbst nach der Frau und fanden ihr Auto.