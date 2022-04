Die U14-Girls und die U16-Burschen hatten am meisten Spaß

Rum, Kematen, Oberperfuss – Eine Polonaise vom Rasen auf die Tribüne im (neuen) Rumer Sportzentrum zeugte gestern Nachmittag davon, dass Tirols U14-Auswahl der Mädchen den Vergleichskampf mit den Alterskolleginnen aus Kärnten mit 4:2 (2:2) für sich entschieden hat. „Girls just wanna have fun“ – der Hit von Cyndi Lauper hätte stimmungstechnisch perfekt dazugepasst.

In seinem 15. (!) Jahr als Auswahltrainer freute sich Ingo Martin („in meinem ersten Jahr hatte ich ÖFB-Teamspielerin Kathi Schiechtl/Baujahr 1992; Anm.), wieder „eine gute Mischung“ aus West und Ost zusammengebaut zu haben: „Und nur drei aus unserem Kader scheiden in der nächsten Saison aus“, kann er seine junge Mannschaft beisammenhalten. Der taktische Schachzug, die Axamerin Letizia Peimpolt, die beim Club defensive Aufgaben bekleidet, einmal mehr vorne zu positionieren, rechnete sich in einem Dreierpack von „Tizi“. Nach zehn Punkten aus sechs Spielen hält man auf Platz vier.