Titel für Landerer und Steiner

Mayrhofen – In Mayrhofen wurden die Tiroler Shortcarver-Meister und die Sieger im Austria-Cup gekürt: Sichtlich wohl fühlten sich dabei die Tagessieger Stefanie Klocker (Vbg.) und Oliver Vogl (OÖ). Die Meistertitel gingen an Magdalena Landerer (SC Kaunertal) und Andreas Steiner (Kitzbüheler SC), der auch in der Jugend Gold holte. Bei den jungen Damen siegte Paula Landerer (SC Kaunertal), die Schülertitel gingen an Maria Kupfner (WSV Zell a. Z.) bzw. Lucas Mairoser (SV Natters), bei den Masters glänzte Routinier Ossi Seisl (FC Jenbach).