Neue Spuren und Raststätten: Brennerautobahn AG legt Investitionsplan über 7,2 Mrd. Euro vor

Bozen/Innsbruck – Die Brennerautobahn AG will in den nächsten Jahren 7,2 Mrd. Euro in die Brennerautobahn (A22) investieren. Damit soll die A22 von analog auf digital und an modernsten ökologischen Standards angepasst werden. Das geht aus dem Finanzierungsvorschlag hervor, der grünes Licht vom Verwaltungsrat der Brennerautobahn AG unter dem Vorsitz von Präsident Hartmann Reichhalter erhalten hatte. Er wurde Mittwochabend auch von der Hauptversammlung der Aktionäre gebilligt.