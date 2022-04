Betrunkener Autofahrer schleifte in Wien Mann auf Motorhaube mit

Wien – Ein Streit unter Autofahrern hat am Mittwochabend in der Wiener Innenstadt mit einem Verletzten und einer Festnahme geendet. Zwei Männer wollten einen offensichtlich stark alkoholisierten Pkw-Lenker an der Weiterfahrt hindern, verstellten ihm den Weg und alarmierten die Polizei. Daraufhin soll dieser einen der beiden Kontrahenten angefahren und auf der Motorhaube mehrere Meter mitgeschleift haben. Dann sei er davon gefahren. Er wurde später vorläufig festgenommen.