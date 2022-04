Mehr als 11.000 mutmaßliche Gangster in El Salvador festgenommen

San Salvador – Gut 11.000 Gangmitglieder sind inzwischen in El Salvador im Rahmen eines sogenannten Krieges gegen Banden laut Polizei festgenommen worden. "Mehr als 11.000 Terroristen in nur 19 Tagen gefasst. Wir machen weiter", schrieb Staatspräsident Nayib Bukele in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter.