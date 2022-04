31-Jähriger in St. Jakob mit Motorrad tödlich verunfallt

St. Jakob in Defereggen – Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Donnerstagnachmittag in St. Jakob im Defereggental tödlich verunfallt. Laut Polizei war der Österreicher gegen 14.20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Felsbrocken aufgefahren. Der Mann trug keinen Helm und verletzte sich im Zuge des Sturzes tödlich. (TT.com)