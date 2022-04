Kritik an Vorstoß der Tiroler WK zu Arbeitskräftemangel

Innsbruck – „Stellt euch vor, die Tiroler Industrie würde sagen, bei uns will keiner mehr arbeiten, wir brauchen jetzt jedes Jahr 5000 Inder. Da würden alle sagen, ihr seid ja irre“, machte Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint gestern deutlich, was er von der Forderung nach „Tausenden Kontingenten aus Drittstaaten“ hält. Diese hatte Mario Gerber, Hoteliers-Obmann in der Wirtschaftskammer, tags zuvor als Instrument gegen den Fachkräftemangel aufs Tapet gebracht. Arbeitskräfte würden aufgrund des demografischen Wandels und der Vollbeschäftigung fehlen, nicht aber weil die Bedingungen in der Branche unattraktiv seien, so auch Gastro-Obmann Alois Rainer.