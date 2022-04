Wiederentdecktes Heiliges Grab in Herz-Jesu-Kirche in Stans

Stans – Auferstehung – sie bildet bei allen Heiligen Gräbern das Schlussbild. Im Falle von jenem in der Gemeinde Stans trifft der Begriff Auferstehung wohl insgesamt zu. Denn mehr als 60 Jahre verbrachte es in einem alles andere als komfortablen Dornröschenschlaf. Die Bestandteile der Konstruktion lagen – unter einer dicken Staubschicht – am Dachboden der Kirche. Bei der jüngsten Kirchenrenovierung stieß man schließlich auf die verdreckten und teilweise desolaten Rahmen, Bilder und Halterungen. Entsorgen oder retten? Das war die große Frage, die sich den Verantwortlichen stellte. Nach Beiziehung des Diözesankonservators Rudolf Silberberger entschied sich der Pfarrkirchenrat im Vorjahr für die Sanierung. Mittlerweile ist die intensive Arbeit abgeschlossen. So können die Staner heuer wieder ihr Heiliges Grab bestaunen.