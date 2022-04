Liste Fritz will Raumordnungs-Novelle gegen Bettenburgen in Tirol

Innsbruck – Schon vor zwei Jahren hat die Tiroler Landesregierung in ihrem Entwurf der neuen Tourismusstrategie „Tiroler Weg“ eine Höchstgrenze von 300 Betten für Hotels zu Papier gebracht. Seither habe Schwarz-Grün keine rechtlich verbindliche Umsetzung der Bettengrenze zustande gebracht, kritisierte gestern Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint und präsentierte einen eigenen Vorschlag, um die auch von der Regierung gewünschte Eindämmung der „Bettenburgen“ umzusetzen. Den will die Liste Fritz in Form eines Dringlichkeitsantrages im Mai-Landtag einbringen.

Der Vorschlag zielt auf die Widmung ab. Konkret will die Liste Fritz die Sonderflächenwidmung für Großbeherbergungsbetriebe im Tiroler Raumordnungsgesetz, die derzeit für Hotels ab 150 Betten gilt, neu regeln. Demnach solle darin eine „Kategorie 1“ für Betriebe mit 151 bis 300 Betten sowie eine „Kategorie 2“ für Betriebe mit mehr als 300 Betten verankert werden. Für die Bewilligung von Großhotels über 300 Betten bräuchte es dann zusätzliche, strenge Voraussetzungen. „Damit bliebe zwar theoretisch die Möglichkeit, Hotels mit mehr als 300 Betten zu bauen, aber dafür bräuchte man schon ganz besonders gute Gründe“, so Sint. Es könne ja auch Gemeinden geben, wo es sinnvoll sei, ein größeres Hotel zu bauen. Ein Totalverbot von Hotels mit über 300 Betten wäre ihm zwar „auch recht“, er befürchtet aber, dass „findige Juristen“ ein solches Totalverbot kippen könnten. „Aber die Regierung will jetzt eh ein Verbot prüfen, ich bin also gespannt.“