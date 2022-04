„Mein Yapadu“-Auszeichnungen: Statt Sterne Prädikat „einzigartig“ vergeben

St. Johann i. T. – Seit ein paar Jahren hat sich der Tourismusverband St. Johann dem Glück verschrieben und mit „Yapadu“ sein eigenes Wort für Glück kreiert. „Mein Herzensanliegen ist es, Menschen glücklich zu machen. Das gelingt mir dann besonders gut, wenn ich selber glücklich bin“, sagt TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel, der den Spruch als Statement verstanden wissen will. In den vergangenen zwei Jahren seien die Glücksmomente etwas dünn gesät gewesen. Jetzt sei man auf dem Weg zu einer gewissen neuen Normalität.

„Wir wollen quasi den Wahrheitsbeweis antreten. Was bedeutet Yapadu auf betrieblicher Ebene?“, erklärt Riedl. Gestern wurden die ersten Betriebe mit den vom Tourismusverband ins Leben gerufenen „Mein Yapadu“-Auszeichnungen in den Kategorien „herzlich“, „charmant“ und „einzigartig“ prämiert. Dabei handle es sich um die ersten Partnerbetriebe, die sich jetzt schon von allen anderen unterscheiden würden.

Riedel: „Es freut mich, dass schon von Anfang an so viele dabei sind. Die Positionierung muss tiefer gehen. Es ist ein jahrelanger Prozess. Unser Ziel ist es, dass wir in einigen Jahren als Glücksbringerregion bezeichnet werden.“