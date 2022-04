Analyse zur Tourismusentwicklung: NGOs stoßen in Vakuum von Schwarz-Grün

Ein knappes Jahr vor der Landtagswahl staut sich vieles auf. Politisch auf die lange Bank geschobene Fragen treffen plötzlich Schwarz-Grün mit voller Wucht. Wie schaut es mit dem Gletscherschutz aus, wird bei den viel diskutierten Skigebietszusammenschlüssen (Seilbahngrundsätze) die Stopptaste gedrückt und was bedeutet eigentlich eine raumverträgliche Tourismusentwicklung? In dieses Vakuum politischen Abtastens zwischen ÖVP und Grünen stoßen die Umwelt- und Bürgerinitiativen mit ihren Forderungskatalogen.

Sie tun sich natürlich leicht. Weil die schwarz-grüne Landesregierung spätestens seit Ausbruch der Pandemie und dem massiven Einbruch im Tourismus die Freizeitwirtschaft mit dem „neuen Tiroler Weg“ qualitätsvoller gestalten will. Qualität vor Quantität, Wertschöpfung statt Schleuderpreise und Balance aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher sowie ökologischer Nachhaltigkeit haben zuletzt Einzug in den allgemeinen Tiroler Politsprech gehalten. Klingt alles gut, aber die NGOs nehmen die Verantwortlichen wirklich beim Wort. In der heiklen Phase des beginnenden Wahlkampfs sollen sie nämlich Farbe bekennen.