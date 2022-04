Manuel Rubeys Solo mit „Goldfisch“ in Innsbruck: Großspuriger Seelenstrip

Innsbruck – Aller guten Dinge sind sieben. So oft stand Manuel Rubey in den letzten Monaten auf dem Programm des Treibhauses. Mit seiner Familie Lässig oder dem ersten Kabarettsolo. Wirklich aufgetreten ist der Alleskönner aber nie. Warum, dafür braucht es an dieser Stelle wohl kaum eine Erklärung. Umso größer die Freude, dass der siebte Versuch am Mittwoch (und der achte am gestrigen Donnerstag) nun endlich gelang. Manuel Rubey konnte sein erstes Solo-Kabarettprogramm „Goldfisch“ zwei Jahre nach der Premiere in Wien in Tirol auf die Bühne bringen.