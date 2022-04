Nestlé schluckt Gewürz-Startup Ankerkraut: Shitstorm für Gründer, Partner wenden sich ab

Vor sechs Jahren gelingt dem Gewürz-Startup Ankerkraut in der Sendung „Die Höhle der Löwen" der Durchbruch. Mittlerweile erzielt das Unternehmen einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich. Davon wird in Zukunft auch Nestlé profitieren: Der Lebensmittelkonzern wird Mehrheitseigentümer. Das veranlasst einige Partner dazu, sich von der Marke abzuwenden. Auch in den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik. Die Gründer versuchen, zu beschwichtigen.