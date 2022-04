Osterfest in Zeiten des Krieges und die Wacker-Krise: Das war „Tirol Live"

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Und das höchste christliche Kirchenfest war am Freitag auch Thema bei „Tirol Live". Zu Gast war der Abt des Stiftes Wilten, Raimund Schreier. „Für mich bekommt der Karfreitag immer mehr Bedeutung. Wenn ich da hineinschaue, was es da gibt an Konflikten und Zwist, an Unfrieden. Das ist letztlich der leidende Gott.“