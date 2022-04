Rietz – Eine 43-Jährige wurde am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Rietz schwer verletzt. Gegen 3.30 Uhr stießen in einer Firma zwei Niederflur-Förderfahrzeuge zusammen. Dabei zog sich die 43-jährige Lenkerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)