„Es tut weh": Pöltl nach bester NBA-Saison enttäuscht

Pöltl ist in einigen Statistiken unter den Ligabesten.

San Antonio – Die wohlverdiente Belohnung blieb Jakob Pöltl nach der besten NBA-Saison seiner Karriere verwehrt. „Es tut noch immer weh", sagte der Wiener wenige Tage nach dem 103:113 seiner San Antonio Spurs im Play-in bei den New Orleans Pelicans, das gleichbedeutend mit dem Saisonende war. Denn die Texaner verpassten damit wie schon im Vorjahr das Play-off, dazu wären zwei Siege im Play-in notwendig gewesen. „Wir haben uns unter unserem Wert präsentiert", bilanzierte der Wiener.

Trotzdem durfte der 26-Jährige mit der vergangenen Spielzeit mehr als zufrieden sein. Österreichs NBA-Pionier hat in der zu Ende gegangenen regulären Saison der stärksten Basketball-Liga der Welt insgesamt 68 Spiele bestritten. Der Center kam durchschnittlich auf 13,5 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,8 Assists und 29 Minuten Spielzeit - jeweils Karriere-Bestwerte. Hinzu kamen 1,7 Blocks pro Partie, in der Liga waren nur vier Spieler besser. Bei den Offensiv-Rebounds (3,9) rangierte Pöltl sogar auf Platz drei.

Die Leistungssteigerung im sechsten NBA-Jahr freute natürlich auch Pöltl. „Ich bekomme das nur am Rande mit", sagte er, „aber es ist natürlich cool, dass ich heuer mehr Möglichkeiten bekommen habe, zu zeigen, was ich draufhabe." Pöltl habe „viel Arbeit hineingesteckt" und es sei schön, „dass sich das bezahlt macht".

Insgesamt 28 Double-Double brachte der 2,16 Meter große Hüne aufs Board, trotzdem müssen die Texaner um Coaching-Legende Gregg „Pop" Popovich bei den am Samstag startenden Play-offs in die undankbare Zuschauerrolle. Einzig 2019, in seiner ersten Saison mit den Spurs, spielte Pöltl eine Play-off-Serie. Damals kam nach sieben Spielen gegen die Denver Nuggets das Aus.