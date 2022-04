Lizenzlose Austria optimistisch, Gazprom-Vertrag bleibt

Wien – Am Mittwoch ist die befürchtete Kunde eingelangt. Wieder steht die Wiener Austria ohne Lizenz da, anders als im Vorjahr ist sie aber nicht mehr auf der verzweifelten Suche nach den schnellen Millionen. AG-Vorstand Gerhard Krisch strahlt Zuversicht aus, wiewohl die Finanzlage beim Fußball-Bundesligisten weiterhin prekär ist und auf Jahre bleiben wird. Die Geister der Vergangenheit wird die Austria nicht so schnell los. Die Geschäfte mit Insignia und Gazprom gehören dazu.

Die Spielgenehmigung für die Saison 2022/23 wurde den Violetten am Mittwoch in erster Instanz verwehrt. Der Club verfehlte rechtliche und finanzielle Vorgaben. Zusätzlich gab es für die kommende Saison vier Punkte Abzug, falls die Austria in der Liga bleibt. Natürlich wurde Protest eingelegt. Krisch beschrieb den Zustand des Clubs am Freitag als "deutlich besser als im Vorjahr". "Es ist nicht das Thema wie im letzten Jahr, dass wir das Geld auftreiben müssen." Er empfange Signale, wonach die Planungsansätze des Clubs als realistisch empfunden werden.