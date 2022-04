Bauarbeiter in Oberperfuss von schwerer Last getroffen und verletzt

Oberperfuss – Beim Abladen von einem Lkw ist am Freitagvormittag in Oberperfuss ein Arbeiter verletzt worden. Der 59-Jährige war auf der Ladefläche eines Lkw und hängte dort eine 23 Kilo schwere Palette mit Dämmaterialien an einen Lkw-Kran an. Dann sprang er von der Ladefläche auf den Boden. Die Palette traf den Mann. Er wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)