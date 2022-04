Ladegerät entzündete sich: Wohnungsbrand in Salzburg

Salzburg – Ein Ladegerät am Nachtkasten hat am späten Freitagvormittag einen Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen ausgelöst. Dabei erlitt der 52-jährige Wohnungsinhaber eine leichte Verbrennung an der Hand, vier Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert, berichtete die Polizei.