Ilse Abka-Prandstetter: Mit Farbe in Papiere geknetete Gedanken

Innsbruck – Ihre Sprache sei die Malerei, sagt Ilse Abka-Prandstetter, weshalb sie auch malend auf in ihr Gedächtnis eingebrannte Aussprüche ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes Peter Prandstetter reagiert. Geheimnisvoll verdichtet zu in Papiere geknetete und bemalte Gedanken an ihn, die nun erstmals in der Innsbrucker Galerie Flora zu sehen sind. „staunen und immer wieder staunen“, „warum?“, „die Sonne im Rücken“ oder „wie lange noch?“ heißen diese reizvoll zwittrig zwischen Zwei- und Dreidimensionalem angesiedelten Transformationen von Gedanklichem, die in ihrer poetischen Anmutung losgelöst von allem konkret Assoziativen allein im Atmosphärischen unterwegs sind.