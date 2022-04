Aktions-Woche: Land Tirol bietet kostenlose MMR-Impfungen an

Innsbruck – Ein langes Leben für alle“ – so lautet das Motto der diesjährigen Europäischen Impfwoche, die von 24. bis 30. April 2022 stattfindet. In ganz Europa wird seit Beginn der Corona-Pandemie ein Rückgang an dringend empfohlenen und jahrzehntelang erprobten Impfungen, wie etwa der Dreifach-Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR-Impfung), verzeichnet. Das Land Tirol bietet daher anlässlich der Europäischen Impfwoche in allen Tiroler Impfzentren neben der Covid-Impfung auch kostenlose MMR-Impfungen an.