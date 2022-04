Amlacher Altbürgermeister Franz Idl verstorben

Die Begräbnismesse findet am Mittwoch, den 20. April, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Amlach statt. Anschließend wird Franz Idl auf dem Ortsfriedhof beigesetzt. Bereits am Montag und am Dienstag, 18. und 19. April, jeweils um 19.45 Uhr, wird in der Aufbahrungshalle der Gemeinde in Gedenken an den Verstorbenen gebetet. (TT)