Land Tirol hilft traumatisierten Flüchtlingen aus der Ukraine

Innsbruck – Rund 2200 Schutzsuchende aus den Kriegsgebieten in der Ukraine werden derzeit in Tirol betreut. Insbesondere Frauen und ihre Kinder aus der Ukraine sind auf der Flucht. Ein großer Teil von ihnen war in ihrem Heimatland und auf der Flucht traumatischen Erlebnissen ausgesetzt. Eine schnelle professionelle Hilfe kann die soziale und berufliche Integration dieser Menschen erleichtern. Das Land will deshalb neben der Grundversorgung der Kriegsflüchtlinge in den nächsten Wochen einen Schwerpunkt auf die psychosoziale Betreuung legen.