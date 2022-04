Mehr als nur heiße Luft: Wie richtiges Atmen unser Wohlbefinden steigert

Die meisten Menschen atmen falsch, sagt Breathwork-Coach Frank Roser, nämlich zu flach und zu schnell. Wie wir unsere Atmung verbessern und im Alltag bewusst einsetzen können, erklärt der Experte in unserem Gut-zu-wissen-Podcast. Außerdem gibt er Einblicke in seine Breathwork-Sessions – eine Stunde mit bewusstem In- und und Exhalieren. Hört euch an, was dabei passiert ...