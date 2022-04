WSG mittendrin im Abstiegskampf: Alles eine Frage der Nerven

Wattens – Den Satzball hat die WSG Tirol mit dem 0:3 gegen Altach am vergangenen Wochenende in den Sand gesetzt. Und um im Bild zu bleiben, hat die WSG heute (17 Uhr, live Sky) mit dem Auswärtsspiel in Ried einen „Breakball“ auf dem Fuß. Die Trauben hängen in der Josko Arena aber hoch. Und das liegt nicht nur an den knapp 4000 Fans, die das kleine, aber feine Stadion heute wieder in einen Hexenkessel verwandeln werden. „Uns erwartet eine brennende Hütte und ein schwer zu bespielender Gegner“, weiß Trainer Thomas Silberberger. Aber: „Wenn wir das liefern, was wir in Hartberg geliefert haben, sind auch wir schwer zu bespielen.“